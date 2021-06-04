Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем

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Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Ранее сообщалось, что контракт между сторонами автоматически пролонгировался до июня 2024 года после победы "синих" в Лиге Чемпионов. Клуб эту информацию подтвердил.

Предыдущий договор между тренером и клубом был рассчитан до завершения следующего сезона.

47-летний Тухель возглавил "Челси" в январе, сменив у руля команды уволенного Фрэнка Лэмпарда.

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