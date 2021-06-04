Официально: "Челси" продлил контракт с Тьяго Силвой

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Официально: "Челси" продлил контракт с Тьяго Силвой

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил, что воспользовался опцией продления контракта с центральным защитником Тьяго Силвой.

По условиям обновлённого соглашения, 36-летний футболист будет защищать цвета "синих" до июня 2022 года.

Напомним, что бразилец перешёл в английский клуб в августе 2020 года из ПСЖ в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Силва забил 2 гола в 34 матчах и выиграл с "Челси" Лигу Чемпионов.

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