Официально: "Челси" продлил контракт с Тьяго Силвой

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил, что воспользовался опцией продления контракта с центральным защитником Тьяго Силвой.

По условиям обновлённого соглашения, 36-летний футболист будет защищать цвета "синих" до июня 2022 года.

Напомним, что бразилец перешёл в английский клуб в августе 2020 года из ПСЖ в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Силва забил 2 гола в 34 матчах и выиграл с "Челси" Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем. | http://soccernews.ru