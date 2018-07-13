Официально: "Челси" уволил Конте

2 Теги челсиантонио конте

Официально: "Челси" уволил Конте

Итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб договорился о досрочном прекращении контракта с Конте и согласовал с ним сумму неустойки.

48-летний Конте возглавил "Челси" в 2016 году и в первом же сезоне привел команду в чемпионскому титулу в Премьер-лиге. 

Впрочем, в минувшем сезоне "Челси" занял лишь пятое место в АПЛ и не пробился в Лигу Чемпионов.

Преемником Конте станет его соотечественник Маурицио Сарри.

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Комментарии
Al ~ Djaamal

Гнилой клуб уволил достойного тренера. Ублюдочное отношение от мразотного руководства

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Пьянь

Да Конте тоже хорош был.

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