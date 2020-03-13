Официально: чемпионат Франции приостановлен

Федерация футбола Франции объявила о приостановке проведения Лиги 1 и матчей других дивизионов из-за эпидемии коронавируса.

Президент организации Ноэль Ле Гре заявил, что вынужденная пауза окончится как только позволят санитарные условия.

Напомним, что в четверг на перерыв отправились чемпионаты Испании, Нидерландов, Португалии, а также МЛС и Кубок Либертадорес.

Лидером Лиги 1 по итогам 28 туров является ПСЖ, который опережает "Марсель" на 12 очков, имея при этом матч в запасе.

Во Франции зафиксировано около 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 60 человек скончались от болезни.

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