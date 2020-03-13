Официально: чемпионат Франции приостановлен
Федерация футбола Франции объявила о приостановке проведения Лиги 1 и матчей других дивизионов из-за эпидемии коронавируса.
Президент организации Ноэль Ле Гре заявил, что вынужденная пауза окончится как только позволят санитарные условия.
Напомним, что в четверг на перерыв отправились чемпионаты Испании, Нидерландов, Португалии, а также МЛС и Кубок Либертадорес.
Лидером Лиги 1 по итогам 28 туров является ПСЖ, который опережает "Марсель" на 12 очков, имея при этом матч в запасе.
Во Франции зафиксировано около 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 60 человек скончались от болезни.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13