Официально: чемпионат Нидерландов приостановлен из-за коронавируса

Ещё один европейский чемпионат ушёл на вынужденную паузу из-за эпидемии коронавируса.

Сообщается, что как минимум до 31 марта приостановлена голландская Эредивизи.

Также отменены ближайшие матчи второго по значимости футбольного дивизиона Нидерландов.

В мире уже зафиксировано более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами эпидемии стали почти 5 тысяч человек.

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