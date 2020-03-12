Официально: Черчесов будет тренировать сборную России до 2022 года

Российский футбольный союз объявил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 декабря 2022 года, с опцией продления до 31 июля 2024 года.

⚡️⚡️⚡️ Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года.



Успехов, Станислав Саламович! pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ — Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020

Сообщается, что 56-летний специалист получит новый договор, если команда выйдет из группы на ЧМ-2022.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего мундиаля.

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