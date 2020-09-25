Официально: Черевченко возглавил "Химки"
Игорь Черевченко назначен на пост главного тренера "Химок", сообщает официальный сайт клуба.
Сегодня нового наставника представили команде. Детали контракта между сторонами пока неизвестны.
46-летний Черевченко ранее возглавлял московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".
"Химки" набрали 3 очка в 8 стартовых турах РПЛ и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.
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