Официально: Чорич - игрок "Ромы"

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Официально: Чорич - игрок "Ромы"

Хавбек загребского "Динамо" Анте Чорич стал игроком "Ромы".

Как сообщает официальный сайт клуба, 21-летний хорват заключил с "волками" пятилетнее соглашение. За трансфер "Рома" выложила 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Чорича три гола в 24 матчах.

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