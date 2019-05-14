Официально: Цорн - новый гендиректор "Спартака", Михайлов назначен вице-президентом клуба

Во вторник, 14 мая, состоялось заседание совета директоров московского "Спартака", в ходе которого был принят ряд кадровых решений.

Томас Цорн назначен генеральным директором столичного клуба. На этом посту он сменил Сергея Родионова.

Новым вице-президентом "красно-белых" стал член совета директоров Сергей Михайлов. Он займёт место Наиля Измайлова.

Оба функционера приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

По итогам 28 туров "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 46 очков.

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