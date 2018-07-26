Официально: ЦСКА подписал бывшего хавбека "Рубина"
Московский ЦСКА подписал бывшего полузащитника казанского "Рубина" Ильзата Ахметова, информирует официальный сайт армейцев.
"Сегодня армейский клуб подписал контракт с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым. Соглашение рассчитано на четыре года. Для выступлений за "красно-синих" Ильзат выбрал номер 77. Уже сегодня он отправится с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России", - сказано в заявлении клуба.
В ЦСКА Ахметов перешел на правах свободного агента.
Напомним, Масалитин прокомментировал уход Головина из ЦСКА. | soccernews.ru
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|Команда
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|0
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|Анжи
|0
|0
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|0
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|ЦСКА Москва
|0
|0
|5
|Динамо Москва
|0
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|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив Москва
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Ростов
|0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|12
|Спартак Москва
|0
|0
|13
|Уфа
|0
|0
|14
|Урал
|0
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|15
|Енисей Красноярск
|0
|0
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|Зенит Санкт-Петербург
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