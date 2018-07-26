Официально: ЦСКА подписал бывшего хавбека "Рубина"

Московский ЦСКА подписал бывшего полузащитника казанского "Рубина" Ильзата Ахметова, информирует официальный сайт армейцев.

"Сегодня армейский клуб подписал контракт с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым. Соглашение рассчитано на четыре года. Для выступлений за "красно-синих" Ильзат выбрал номер 77. Уже сегодня он отправится с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России", - сказано в заявлении клуба.

В ЦСКА Ахметов перешел на правах свободного агента.

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