Официально: ЦСКА подписал бывшего хавбека "Рубина"

Теги цска москваильзат ахметов

Официально: ЦСКА подписал бывшего хавбека "Рубина"Московский ЦСКА подписал бывшего полузащитника казанского "Рубина" Ильзата Ахметова, информирует официальный сайт армейцев.

"Сегодня армейский клуб подписал контракт с российским полузащитником Ильзатом Ахметовым. Соглашение рассчитано на четыре года. Для выступлений за "красно-синих" Ильзат выбрал номер 77. Уже сегодня он отправится с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России", - сказано в заявлении клуба.

В ЦСКА Ахметов перешел на правах свободного агента.

Напомним, Масалитин прокомментировал уход Головина из ЦСКА. | soccernews.ru

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