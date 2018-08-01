Официально: ЦСКА подписал уругвайского форварда

Московский ЦСКА на правах свободного агента подписал уругвайского форварда Абеля Эрнандеса, информирует официальный сайт армейцев.

"Сегодня армейский клуб подписал трёхлетнее соглашение с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом. Уже завтра уругваец приступит к тренировкам с "красно-синими", - сказано в заявлении клуба.

Последним клубом 28-летнего форварда был "Халл Сити". Также в своей карьере он поиграл за "Сентрал Эспаньол", "Пеньяроль" (обе - Уругвай) и "Палермо".

В прошлом сезоне, большую часть которого игрок пропустил из-за травмы, Эрнандес в 10 матчах за "Халл Сити" забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, Игнашевич высказался о своем первом матче в роли тренера. | soccernews.ru