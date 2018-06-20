Официально: ЦСКА подписал защитника сборной Исландии

Московский ЦСКА подписал защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона, информирует официальный сайт армейцев.

"Сегодня армейский клуб подписал с "Бристоль Сити" соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хердура Магнуссона. Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время", - сказано в заявлении клуба

В настоящее время Магнуссон выступает в составе своей национальной сборной на Чемпионате Мира в России.

Напомним, ЦСКА заключил выгодный спонсорский контракт. | soccernews.ru