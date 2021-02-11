Официально: ЦСКА продал Нисимуру в японский клуб

Форвард Такума Нисимура окончательно покинул московский ЦСКА.

24-летний японец стал игроком "Вегалты Сендай", где провёл большую часть прошлого года на правах аренды.

Сумма трансфера не разглашается. Условия контракта нападающего с клубом также пока неизвестны.

Нисимура сыграл за ЦСКА 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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