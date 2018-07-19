Официально: ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

Московский ЦСКА продлил контракт со своим главным тренером Виктором Гончаренко, информирует официальный сайт клуба.

Новое соглашение 41-летнего специалиста с армейцами рассчитано до окончания сезона 2019/2020.

В ЦСКА Гончаренко пришел в конце 2016-го года. За это время под его руководством команда сыграла 60 матчей, одержала 35 побед, 12 раз сыграла вничью и в 13 случаях проиграла.

Напомним, ранее ЦСКА продлил контракт с ведущим защитником. | soccernews.ru