Официально: ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России вместо "Тосно"

РФПЛ на своём официальном сайте объявила о замене одного из участников матча за Суперкубок России.

Так, вместо не получившего лицензию РФС победителя Кубка России "Тосно" с чемпионом "Локомотивом" сразится серебряный призёр ЦСКА.

Напомним, что матч за Супекубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.

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