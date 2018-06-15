Официально: ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России вместо "Тосно"

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Официально: ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России вместо "Тосно"

РФПЛ на своём официальном сайте объявила о замене одного из участников матча за Суперкубок России.

Так, вместо не получившего лицензию РФС победителя Кубка России "Тосно" с чемпионом "Локомотивом" сразится серебряный призёр ЦСКА.

Напомним, что матч за Супекубок России состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. 

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