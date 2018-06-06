Официально: Далот - игрок "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеддиогу далотпорту

Официально: Далот - игрок "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Порту" Диогу Далот перешел в "Манчестер Юнайтед".

О деталях сделки не сообщается, однако ранее говорилось, что 19-летний игрок обойдется "МЮ" в 23 миллиона евро.

Далот провел за основную команду "Порту" всего 7 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов