Официально: Далот - игрок "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Порту" Диогу Далот перешел в "Манчестер Юнайтед".

О деталях сделки не сообщается, однако ранее говорилось, что 19-летний игрок обойдется "МЮ" в 23 миллиона евро.

Далот провел за основную команду "Порту" всего 7 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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