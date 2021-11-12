Официально: Дани Алвес - футболист "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" официально объявила о достижении принципиальной договоренности с бразильским защитником Дани Алвесом о контракте до конца текущего сезона.

"Барселона" достигла принципиальной договоренности о переходе Дани Алвеса свободным агентом на оставшуюся часть этого сезона.

Он присоединится к тренировкам со следующей недели, но играть будет с января", - сообщается в заявлении пресс-службы каталонского клуба.

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