Официально: Дани Алвес перешёл в "Сан-Паулу"

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Официально: Дани Алвес перешёл в "Сан-Паулу"

"Сан-Паулу" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Дани Алвеса.

36-летний футболист присоединился к "трёхцветным" на правах свободного агента и заключил контракт до декабря 2022 года.

Напомним, что Алвес является самым титулованным игроком в истории. За свою карьеру он уже выиграл 43 трофея.

Ранее бразилец выступал за "Байю", "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.

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Комментарии

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