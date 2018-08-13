Официально: Давид Силва завершил международную карьеру

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва объявил о завершении своей международной карьеры.

"У меня было много дней и недель размышлений, относительно решения завершить свой этап в сборной. Без сомнения, это один из самых сложных выборов в моей карьере. Я принял его с благодарностью и смирением ", - заявил 32-летний хавбек.

В составе сборной Испании Силва выиграл два Чемпионата Европы и Чемпионат Мира. Со 125 матчами в ее составе он занимает шестое место среди ее игроков по этому показателю. Также он забил за "красную фурию" 35 мячей - это четвертый результат для сборной.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" без Силвы обыграл "Арсенал". | soccernews.ru