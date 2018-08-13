Официально: Давид Силва завершил международную карьеру

Теги испаниядавид силва

Официально: Давид Силва завершил международную карьеруПолузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва объявил о завершении своей международной карьеры.

"У меня было много дней и недель размышлений, относительно решения завершить свой этап в сборной. Без сомнения, это один из самых сложных выборов в моей карьере. Я принял его с благодарностью и смирением", - заявил 32-летний хавбек.

В составе сборной Испании Силва выиграл два Чемпионата Европы и Чемпионат Мира. Со 125 матчами в ее составе он занимает шестое место среди ее игроков по этому показателю. Также он забил за "красную фурию" 35 мячей - это четвертый результат для сборной.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" без Силвы обыграл "Арсенал". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Трансфер Лаксальта в "Зенит" под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция 3 7
2 Швейцария 3 5
3 Албания 3 3
4 Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс 3 6
2 Англия 3 5
3 Словакия 3 4
4 Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия 3 7
2 Польша 3 7
3 Северная Ирландия 3 3
4 Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия 3 7
2 Испания 3 6
3 Турция 3 3
4 Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия 3 6
2 Бельгия 3 6
3 Ирландия 3 4
4 Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия 3 5
2 Исландия 3 5
3 Португалия 3 3
4 Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов