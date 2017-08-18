Официально: Давинсон Санчес - игрок "Тоттенхэма"

Защитник "Аякса" Давинсон Санчес перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с "шпорами" шестилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 42 миллиона евро (28 миллионов плюс 14 миллионов в виде бонусов).

Отметим, что это первое приобретение "Тоттенхэма" этим летом.

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