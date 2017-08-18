Официально: Давинсон Санчес - игрок "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмдавинсон санчесаякс

Официально: Давинсон Санчес - игрок "Тоттенхэма"

Защитник "Аякса" Давинсон Санчес перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с "шпорами" шестилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила 42 миллиона евро (28 миллионов плюс 14 миллионов в виде бонусов).

Отметим, что это первое приобретение "Тоттенхэма" этим летом.

Читайте также: Виммер может покинуть "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru  

комментарии
Зенден

Еще одного утянули... Так хотелось надеяться на лучшее будущее Аякса, но видно не судьба. Бос, Тете и Клаассен были первыми ласточками, да и в игровом плане начало сезона полностью провалено.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов