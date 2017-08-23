Официально: Давинсон Санчес стал игроком "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" подписал контракт с защитником амстердамского "Аякса" Давинсоном Санчесом, информирует официальный сайт "шпор".

21-летний бек, получив разрешение на работу в Англии и пройдя медобследование, заключил со своим новым клубом соглашение сроком на шесть лет. В "Тоттенхэме" колумбиец будет играть под номером "6". Трансфер Санчеса обошелся "шпорам" в 40 миллионов евро.

Напомним, Гассанига перешел в "Тоттенхэм". | soccernews.ru