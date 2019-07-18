Официально: де Лигт перешёл в "Ювентус"

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Официально: де Лигт перешёл в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

19-летний футболист успешно прошёл медобследование и заключил со "старой синьорой" контракт до 2024 года.

Трансфер голландца обошёлся итальянскому клубу в 75 миллионов евро. Также в сделку включены бонусы в размере 10,5 миллионов.

Де Лигт является воспитанником "Аякса", за основную команду он выступал с осени 2016 года, в его активе 117 матчей и 13 забитых голов. 

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Mutaloff
Mutaloff

Желаю ему удачи!

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