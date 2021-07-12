Официально: де Пауль - игрок "Атлетико"
Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль перешел в "Атлетико".
Как сообщает сайт клуба, 27-летний аргентинец подписал контракт до лета 2026 года.
По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила 35 миллионов евро.
Де Пауль играл за "Удинезе" с 2016 года. За это время он провел 184 игры, забил 34 гола и отдал 37 ассистов.
Читайте также: "Атлетико" продлил контракт с Симеоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Зенит" поздравил Манчини с победой на Евро-2020
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Сантоса"
-
Зарема высмеяла пресс-службу "Спартака" за перепалку с "Зенитом" в твиттере
-
Официально: де Пауль - игрок "Атлетико"
-
Goal.com представил символическую сборную Евро-2020
-
Ван Дейк возобновил тренировки с "Ливерпулем"
-
"Вильярреал" объявил о подписании 20-летнего россиянина
-
"Химки" отреагировали на возможное подписание Глушенкова
-
"Зенит" и "Спартак" устроили перепалку в твиттере
-
"Манчестер Юнайтед" получил разрешение от "Реала" вести переговоры с Вараном
-
Стали известны премиальные футболистам сборной Италии за победу на Евро-2020
-
1
"Барселона" против ухода Гризманна в "Атлетико"
-
Акинфеев назвал причину, почему Луневу будет сложно в Бундеслиге
-
Глушенков может покинуть "Спартак"
-
Кирилл Комбаров назвал причину завершения карьеры
-
"Байер" показал первую тренировку Лунева (фото)
-
"Бавария" сообщила подробности травмы Дэвиса
-
Акинфеев высказался об увольнении Черчесова из сборной России
-
"Ахмат" усилился воспитанником "Спартака"
-
"Зенит" нацелился на защитника сборной Перу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14