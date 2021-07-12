Официально: де Пауль - игрок "Атлетико"

Хавбек "Удинезе" Родриго де Пауль перешел в "Атлетико".

Как сообщает сайт клуба, 27-летний аргентинец подписал контракт до лета 2026 года.

По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила 35 миллионов евро.

Де Пауль играл за "Удинезе" с 2016 года. За это время он провел 184 игры, забил 34 гола и отдал 37 ассистов.

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