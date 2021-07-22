Официально: Демарай Грэй - футболист "Эвертона"

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Официально: Демарай Грэй - футболист "Эвертона"Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Эвертона", английский вингер Демарай Грэй перешел из "Байера" в стан "ирисок".

Отмечается, что футболист подписал контракт до лета 2024 года,

Сумма трансфера составила 1.5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Грэй сыграл 10 матчей в Бундеслиге, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

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