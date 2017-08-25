Официально: Дембеле - игрок "Барселоны"

Теги барселонаусман дембелеборуссия дортмунд

Официально: Дембеле - игрок "Барселоны"

Форвард дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключит с клубом пятилетнее соглашение. Стоимость сделки составила 105 миллионов евро плюс бонусы.

Отметим, что клаусула Дембеле в "Барселоне" составит 400 миллионов евро. Официальное представление игрока запланировано на понедельник.

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комментарии
Джонни

Ещё один финансовый спектакль от "Барсы" а-ля Неймар... )) Больше лямов - меньше толка!

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ДЖОНИ ТЫ АМЕРИКАНЕЦ ЧТО ЛИ

Джони Джони поснись ты весь в дерме,и ФУТБОЛ ТЫ НЕ ЗНАЕШ, ЖИЖА.

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Fantastic

Че, так дешево продали? вроде 130-150 хотели?!

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Джонни

Так 105 млн. - это официально. А на откатах там ещё столько же походу. )

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