Официально: Дембеле выбыл из строя на срок от трех с половиной до четырех месяцев

Сегодня вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле прошел углубленное медицинское обследование, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

По его результатам стало известно, что 20-летний футболист не появится на футбольном поле в ближайшие 3,5-4 месяца. У него был диагностирован разрыв сухожилия левого бедра. Восстанавливаться от травмы француз будет в Финляндии под присмотром доктора Сакари Оравы.

Напомним, "Барселона" не будет делать попыток приобрести Коутиньо в январе. | soccernews.ru