Официально: Демирбай стал игроком "Байера"

Леверкузенский "Байер" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Хоффенхайма" Керима Демирбая.

Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. 25-летний футболист заключил с "фармацевтами" контракт до 2024 года. Соглашение вступит в силу 1 июля.

В новой команде хавбек будет играть под номером 26.

Демирбай выступал за "Хоффенхайм" с 2016 года, сыграл 86 матчей, забил 12 голов и сделал 26 ассистов.

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