Официально: "Депортиво" уволил Пепе Меля

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Официально: "Депортиво" уволил Пепе Меля"Депортиво" из Ла-Коруньи на своем официальном сайте объявил о расставании со своим главным тренером Пепе Мелем.

"Совет директоров "Депортиво" решил разорвать контракт с Пепе Мелем, работавшим в качестве главного тренера команды.

Клуб хочет искренне поблагодарить мадридского тренера и весь его тренерский штаб за самоотверженность, усилия и профессионализм, которые они проявили во время работы с командой.

Кристобаль Паррало, тренер второй команды, будет работать с командой до конца сезона", - сказано в сообщении клуба.

После девяти туров "Депортиво" занимает 16 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 8 очков.

Напомним, вчера "Депортиво" уступил "Жироне". | soccernews.ru

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