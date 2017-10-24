Официально: "Депортиво" уволил Пепе Меля

"Депортиво" из Ла-Коруньи на своем официальном сайте объявил о расставании со своим главным тренером Пепе Мелем.

" Совет директоров "Депортиво" решил разорвать контракт с Пепе Мелем, работавшим в качестве главного тренера команды.

Клуб хочет искренне поблагодарить мадридского тренера и весь его тренерский штаб за самоотверженность, усилия и профессионализм, которые они проявили во время работы с командой.

Кристобаль Паррало, тренер второй команды, будет работать с командой до конца сезона ", - сказано в сообщении клуба.

После девяти туров "Депортиво" занимает 16 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 8 очков.

Напомним, вчера "Депортиво" уступил "Жироне". | soccernews.ru