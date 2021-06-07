Официально: Ди Франческо - главный тренер "Вероны"

Фото: инстаграм "Вероны"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный Twitter "Вероны", новым главным тренером команды стал Эусебио Ди Франческо.

Контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее итальнец тренировал "Рому", с которой доходил до полуфинала Лиги Чемпионов, "Сассуоло", "Сампдорию" и другие итальянские команды.

На посту главного тренера "Верона" он сменил Ивана Юрича, который теперь работает в "Торино".

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