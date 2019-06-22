Официально: Ди Франческо возглавил "Сампдорию"

Теги эусебио ди франческосампдория

Официально: Ди Франческо возглавил "Сампдорию"

Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером "Сампдории". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 49-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее пост главного тренера "Сампдории" покинул Марко Джампаоло.

Ди Франческо возглавлял "Рому" с 2017 года. Он также работал с "Пескарой", "Лечче" и "Сассуоло". 

В минувшем сезоне "Сампдория" набрала 53 очка и заняла 9 место в Серии А.

А еще: Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью"| http://soccernews.ru
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