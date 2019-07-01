Официально: Диавара перешёл из "Наполи" в "Рому"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Наполи" Амаду Диавара.

Сумма трансфера составила 21 миллион евро. Гвинеец заключил с "волками" контракт до лета 2024 года.

21-летний Диавара выступал за "Наполи" с 2016 года, сыграл 74 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Стоит отметить, что накануне из "Ромы" в неаполитанский клуб перебрался защитник Костас Манолас.

Не пропустите: "Ювентус" объявил о переходе защитника "Ромы". | http://soccernews.ru