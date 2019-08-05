Официально: Дида вернулся в "Милан"

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Официально: Дида вернулся в "Милан"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб бывшего вратаря Диды.

45-летний бразилец будет тренировать голкиперов "россонери" возрастом до 17 лет.

Дида выступал за "Милан" с 2000 по 2010 год, сыграл 302 матча и пропустил 245 голов.

В составе команды страж ворот завоевал 8 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

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