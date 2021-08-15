Официально: Диего Коста - игрок "Атлетико Минейро"

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Экс-нападающий мадридского "Атлетико", "Челси" и сборной Испании Диего Коста стал игроком "Атлетико Минейро", сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Коста прилетит в Бразилию сегодня, 15 августа, для того, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт со своим новым клубом до декабря 2022 года.

Напомним, что Коста находился в статусе свободного агента с января 2021 года после того, как по обоюдному согласию расторг контракт с "Атлетико Мадрид".

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