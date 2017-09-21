Официально: Диего Коста возвращается в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте подтвердил переход нападающего "Челси" Диего Косты.

Сумма трансфера неизвестна. По информации СМИ, "матрасники" заплатят за 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.

В ближайшее время испанский форвард пройдёт медобследование и подпишет контракт с "Атлетико", однако не сможет играть за мадридцев до января 2018 года.

Коста выступал за "Челси" с 2014 года, сыграл 120 матчей и забил 58 голов. | http://soccernews.ru