Официально: Диего Коста возвращается в "Атлетико"

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Официально: Диего Коста возвращается в "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте подтвердил переход нападающего "Челси" Диего Косты.

Сумма трансфера неизвестна. По информации СМИ, "матрасники" заплатят за 28-летнего футболиста 60 миллионов евро.

В ближайшее время испанский форвард пройдёт медобследование и подпишет контракт с "Атлетико", однако не сможет играть за мадридцев до января 2018 года.

Коста выступал за "Челси" с 2014 года, сыграл 120 матчей и забил 58 голов. | http://soccernews.ru

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