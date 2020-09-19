Официально: Диогу Жота стал игроком "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Вулверхэмптона" Диогу Жоты.

Сумма трансфера составила 43 миллиона евро. Португалец заключил с "красными" пятилетний контракт.

За "Ливерпуль" форвард будет выступать под 20-м номером.

Жота выступал за "Вулверхэмптон" с июля 2017 года, сыграл 131 матч, забил 44 гола и сделал 19 ассистов.

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