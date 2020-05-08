Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче

Теги

Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил временно увеличить количество замен в матчах.

Теперь тренерам команд разрешено менять не по три, а по пять футболистов в течение одной игры.

При этом число пауз на замены осталось прежним - не более трёх за встречу. Это сделано, чтобы нововведение не применялось с целью затягивания времени.

Данное правило применяется ко всем начавшимся и приостановленным турнирам, которые должны завершиться до конца календарного года.

Однако реформа не обязательна к исполнению - каждая отдельная лига самостоятельно примет решение на этот счёт.

Не пропустите: Ла Лига выступила за разрешение проводить пять замен за один матч в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина

Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов