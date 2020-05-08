Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил временно увеличить количество замен в матчах.

Теперь тренерам команд разрешено менять не по три, а по пять футболистов в течение одной игры.

При этом число пауз на замены осталось прежним - не более трёх за встречу. Это сделано, чтобы нововведение не применялось с целью затягивания времени.

Данное правило применяется ко всем начавшимся и приостановленным турнирам, которые должны завершиться до конца календарного года.

Однако реформа не обязательна к исполнению - каждая отдельная лига самостоятельно примет решение на этот счёт.

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