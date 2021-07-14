Официально: Доннарумма - игрок ПСЖ

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Официально: Доннарумма - игрок ПСЖФото: сайт ПСЖ

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма перебрался в ПСЖ.

Как сообщает сайт клуба, 22-летний вратарь заключил соглашение до лета 2026 года.

Напомним, что парижане подписали Доннарумму в качестве свободного агента. До этого с 2015 года он играл за "Милан".

На минувшем Евро-2020 Доннарумма стал лучшим игроком турнира.

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