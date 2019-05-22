Официально: дортмундская "Боруссия" подписала Юлиана Брандта

"Боруссия" Дордмунд объявила о подписании контракта с полузащитником "Байера" Юлианом Брандтом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, контракт 23-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. Стоимость Брандта по информации СМИ - 25 миллионов евро.

Футболист играл за "Байер" с 2014 года. В этом сезоне он участвовал в 43 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 17 голевых передач.

Напомним, сегодня, 22 мая, "Боруссия" также приобрела Торгана Азара.

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