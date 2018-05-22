Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Новым главным тренером дортмундской "Боруссии" стал Люсьен Фавр, последние два года работавший с "Ниццой".

Контракт с 60-летним специалистом "шершни" подписали сроком на два года. Комментируя свое назначение на новую должность, швейцарский наставник сказал: " Это очень привлекательная работа, которую я с удовольствием беру на себя. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Теперь мы будем вместе трудиться над созданием новой команды. "Боруссия" - один из самых интересных клубов в Европе, и я с нетерпением жду возвращения в Бундеслигу, которую я знаю очень хорошо и которую я всегда вспоминал за два года работы в "Ницце ".

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