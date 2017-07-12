Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

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Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Вингер мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста продолжит карьеру в туринском "Ювентусе", информирует официальный сайт "старой сеньоры".

26-летний футболист перебрался в стан чемпиона Италии на правах аренды, срок действия которой истекает через год. "Ювентус" получил право выкупить контракт бразильца у немецкого гранда по окончанию сезона 2017/2018 за 46 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Коста забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач в 34 матчах за "Баварию".

Напомним, Коста успешно прошел медобследование в "Ювентусе". | soccernews.ru

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