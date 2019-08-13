Официально: Думбия покинул "Жирону"

"Жирона" на своём официальном сайте объявила об уходе нападающего Сейду Думбия.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Соглашение было рассчитано ещё на два года.

31-летний ивуариец защищал цвета "Жироны" с августа 2018 года, сыграл 22 матча и забил 3 гола.

Думбия также известен по выступлениям за московский ЦСКА, в составе которого он отличился 95 раз в 150 играх.

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