Официально: Дюков - новый президент РФС

Сегодня, 22 февраля, на внеочередной конференции РФС состоялись выборы нового президента союза.

По итогам голосования пост руководителя организации занял председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

Стоит отметить, что 51-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность.

Таким образом, Дюков стал преемником Виталия Мутко, который возглавлял РФС с 2005 по 2009 и с 2015 по 2018 год.

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