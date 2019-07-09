Официально: Джикия - новый капитан "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов назначил нового капитана команды, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Повязка досталась центральному защитнику Георгию Джикии. Вице-капитаном будет хавбек Роман Зобнин.

Напомним, что в прошлом сезоне роль капитана исполнял Денис Глушаков, который этим летом ушёл в "Ахмат".

25-летний Джикия в минувшем сезоне сыграл за "Спартак" 35 матчей и забил 2 мяча. В активе 25-летнего Зобнина 33 игры, 1 гол и 2 ассиста.

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