Официально: Джикия - новый капитан "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов назначил нового капитана команды, сообщает официальный сайт "красно-белых".
Повязка досталась центральному защитнику Георгию Джикии. Вице-капитаном будет хавбек Роман Зобнин.
Напомним, что в прошлом сезоне роль капитана исполнял Денис Глушаков, который этим летом ушёл в "Ахмат".
25-летний Джикия в минувшем сезоне сыграл за "Спартак" 35 матчей и забил 2 мяча. В активе 25-летнего Зобнина 33 игры, 1 гол и 2 ассиста.
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