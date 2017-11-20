Официально: Джикия продлил контракт со "Спартаком"

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Официально: Джикия продлил контракт со "Спартаком"Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия продлил контракт со своим клубом, информирует официальный сайт "красно-белых".

"Сегодня 23-летний защитник "красно-белых" Георгий Джикия продлил трудовой договор с нашим клубом до 31 мая 2022 года", - сказано в заявлении чемпиона России.

В "Спартак" Джикия перешел в конце 2016-го года из пермского "Амкара".

Напомним, Кафельников ставит на победу "Спартака" в матче против "Зенита". | soccernews.ru

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