Официально: Джованни Симеоне перешел в "Фиорентину"

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Официально: Джованни Симеоне перешел в "Фиорентину"Форвард генуэзской "Дженоа" Джованни Симеоне продолжит карьеру в "Фиорентине", информирует официальный сайт "фиалок".

Контракт с 22-летним нападающим был подписан сроком до лета 2022 года. За аргентинца "Фиорентине" пришлось выложить 15 миллионов евро. Сам Симеоне, комментируя свое решение перебраться во Флоренцию, сказал: "Фиорентина" - это клуб, о котором я мечтал. Хочу сказать спасибо за все. Я готов к новому вызову".

Напомним, "Фиорентина" подпишет аргентинского бека. | soccernews.ru

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