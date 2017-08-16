Официально: Джованни Симеоне перешел в "Фиорентину"

Форвард генуэзской "Дженоа" Джованни Симеоне продолжит карьеру в "Фиорентине", информирует официальный сайт "фиалок".

Контракт с 22-летним нападающим был подписан сроком до лета 2022 года. За аргентинца "Фиорентине" пришлось выложить 15 миллионов евро. Сам Симеоне, комментируя свое решение перебраться во Флоренцию, сказал: "Фиорентина" - это клуб, о котором я мечтал. Хочу сказать спасибо за все. Я готов к новому вызову".

Напомним, "Фиорентина" подпишет аргентинского бека. | soccernews.ru