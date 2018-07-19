Официально: Дзола вернулся в "Челси"

Легенда лондонского "Челси" Дзанфранко Дзола вернулся на "Стэмфорд Бридж", информирует официальный твиттер "аристократов".

Так, 52-летний специалист станет ассистентом новоиспеченного главного тренера команды Маурицио Сарри.

Дзола выступал за "Челси" в период с 1996-го по 2003-й годы. В 287 матчах за клуб он забил 70 мячей.

Напомним, "Челси" определился с еще одним претендентом на замену Куртуа. | soccernews.ru