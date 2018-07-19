Официально: Дзола вернулся в "Челси"

Теги челсимаурицио сарриджанфранко дзола

Официально: Дзола вернулся в "Челси"Легенда лондонского "Челси" Дзанфранко Дзола вернулся на "Стэмфорд Бридж", информирует официальный твиттер "аристократов".

Так, 52-летний специалист станет ассистентом новоиспеченного главного тренера команды Маурицио Сарри.

Дзола выступал за "Челси" в период с 1996-го по 2003-й годы. В 287 матчах за клуб он забил 70 мячей.

Напомним, "Челси" определился с еще одним претендентом на замену Куртуа. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов