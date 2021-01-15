Официально: Дзюба и Лунев заболели коронавирусом
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте подтвердил два случая заражения коронавирусом.
Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Андрей Лунев и нападающий Артём Дзюба.
Из-за болезни оба футболиста не полетели с командой на сборы в ОАЭ, они присоединятся к одноклубникам позднее.
32-летний Дзюба в текущем сезоне провёл за "Зенит" 23 игры, забил 13 мячей и сделал 6 ассистов. 29-летний Лунев за указанный период пропустил 3 гола в 3 матчах.
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