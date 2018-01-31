Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Форвард питерского "Зенита" Артем Дзюба продолжит свою карьеру в тульском "Арсенале", информирует официальный сайт "канониров".

С 29-летним нападающим "сине-бело-голубых" "оружейники" подписали арендное соглашение сроком на полгода. В новой команде футболист будет выступать под номером "24".

В нынешнем сезоне Дзюба забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Зенит".

Напомним, вместе с Дзюбой в "Арсенал" перебрался и Новосельцев. | soccernews.ru