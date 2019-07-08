Официально: Эль-Шаарави стал игроком "Шанхай Шенхуа"

"Шанхай Шенхуа" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Ромы" Стефана Эль-Шаарави.

Сумма трансфера - 20 миллионов евро. 26-летний итальянец заключил с китайским клубом контракт до 2022 года.

Зарплата футболиста, по некоторым данным, составит 13 миллионов евро за сезон чистыми.

Эль-Шаарави выступал за "Рому" с 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл за "волков" 33 матча, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

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