Официально: Эмери покинет ПСЖ летом

Теги псжунаи эмери

Официально: Эмери покинет ПСЖ летом
Унаи Эмери уйдет с поста главного тренера ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

"Я благодарен президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, спортивному директору Антеро Энрике, фанатам и всем футболистов за эти два сезона", - сказал испанец на пресс-конференции.

Напомним, что 46-летний возглавил ПСЖ в 2016 году. Под его руководством клуб в нынешнем сезоне стал чемпионом Франции. Также Эмери завоевывал с парижанами два Суперкубка Франции, Кубок Франции и Кубок французской Лиги.

Не пропустите: Венгер ведет переговоры с топ-клубом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 34 50
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 34 37
16 Тулуза 34 34
17 Страсбур 34 34
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
Полная таблица

топ-5 тегов