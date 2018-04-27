Официально: Эмери покинет ПСЖ летом



Унаи Эмери уйдет с поста главного тренера ПСЖ по окончании нынешнего сезона.

"Я благодарен президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, спортивному директору Антеро Энрике, фанатам и всем футболистов за эти два сезона", - сказал испанец на пресс-конференции.

Напомним, что 46-летний возглавил ПСЖ в 2016 году. Под его руководством клуб в нынешнем сезоне стал чемпионом Франции. Также Эмери завоевывал с парижанами два Суперкубка Франции, Кубок Франции и Кубок французской Лиги.

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